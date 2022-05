Mord und Todessturz nach Streit während Autofahrt

Zeugin beobachtete tödlichen Sturz

Nach der Wahnsinnstat gelangte der Teenager per Schrägaufzug oder zu Fuß zum Startpunkt der Hängebrücke. „Eine Passantin sah gegen 20.30 Uhr, wie der junge Mann zuerst hin und her ging und sich dann hinabstürzte“, so Katja Tersch. In der nahen Arena Ehrenberg waren an diesem Abend zahlreiche Konzertbesucher, denn es fand ein Benefizabend des Kiewer Symphonieorchesters statt.