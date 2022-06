„Ich bin gekommen, um bei den 99ers anzupacken“

Mein Bild von der Liga ist noch nicht groß. Aber keine Sorge, das hole ich auf. Ich habe zuletzt fünf Jahre als Eishockey-Coach in Schweden bei Färjestad in der SHL gearbeitet. Kurz vor dem Meistertitel wurde ich erstmals in meiner Karriere entlassen. Dann kam aber der Anruf von Bernd Vollmann. Ich habe nicht lange gezögert. Natürlich könnte ich daheim auf der Couch sitzen und warten, aber dieser Typ bin ich nicht. Ich bin gekommen, um hier anzupacken.