„Für viele Sportarten ist es eins vor Zwölf“

Kampf für Sport in Österreich

„Für viele Sportarten ist es eine Minute vor Zwölf“, sagt Robert Fiegl, der Generalsekretär des Golfverbands (ÖGV). Fiegl & Co. kämpfen nicht für ihre spezifische Sportart, „sondern für den Sport in Österreich“. „Wir sitzen alle in einem Boot, wir sind die österreichische Sportfamilie“, meint auch Basketball-Präsident Gerald Martens (ÖBV).