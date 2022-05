Mann reibt sich an Frau (39) und beraubt sie

Ein unbekannter Mann soll einer 39-jährigen Frau am 30. April vor ihrem Haustor in der Gablenzgasse in Wien-Ottakring Hilfe angeboten haben. Als sie ablehnte, soll er sie von hinten umklammert und sich an ihr gerieben haben. Die Polizei hat nun ein Bild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.