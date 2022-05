Die Millionenaffäre: Es gibt Anzeigen und Attacken

Ressort von Vizekanzler Kogler lässt Causa prüfen

Zwei Millionen Euro für den oberösterreichischen Seniorenbund in Corona-Zeiten. Auch in Tirol und Vorarlberg floss das Geld. Wenn auch nicht in diesem Ausmaß - 180.000 bzw. 24.000 Euro. Als Krisengelder für Non-Profit-Organisationen gedacht, bezahlt aus dem Fonds. Nicht für Parteien oder Teilorganisationen, wie der Seniorenbund eine sein soll. Und auch nicht für Personalkosten. Der Verdacht besteht nach Anfrage der NEOS. Das Ressort von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), wo der Fonds angesiedelt ist, lässt aktuell prüfen.