Ein neues Thema befeuert jetzt den U-Ausschuss

Es sind aufgelegte Elfmeter für die Herausforderer gegen den Meister. Opposition gegen Kanzlerpartei. Diese Woche geht es weiter in der parlamentarischen Aufarbeitung von „ÖVP und Korruption“. Geladen am Mittwoch ist der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), gegen den die WKStA ermittelt. Und eine weitere Affäre soll in den Ausschuss transferiert werden: jene um Hilfsmillionen für den oberösterreichischen Seniorenbund.