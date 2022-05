Charlene und Albert halten wieder Händchen

Erst im November 2021 gelang nach mehreren Operationen die Rückkehr ins Fürstentum Monaco. Nach weiteren Monaten in einer Spezialklinik in der Schweiz nimmt die Fürstin nun seit einigen Wochen wieder am Gesellschaftsleben teil. Anfangs eher zurückhaltend und noch sehr geschwächt, mittlerweile aber mit Freude und mehr Elan, wie man an diesem Wochenende sehen konnte.