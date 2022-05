Fürstin Charlene zeigt intimen Moment mit Tochter

Monatelang konnte Fürstin Charlene während ihrer Erkrankung nicht für ihre Kinder da sein und verpasste wichtige Momente in deren Leben. Jetzt genießt sie dafür jeden Moment um so mehr, in dem sie für Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella so richtig Mama sein kann. Wie jetzt mit Prinzessin Gabriella, der sie beim Styling für ihren ersten großen Auftritt half, obwohl sie sich, „immer noch schwach fühlt“, wie sie am Dienstagabend verriet.