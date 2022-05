Nützlich durch Entspannung

Pieter Bruegel der Ältere, auch „der Drollige“ genannt, ist dort geboren, ebenso Liverpool-Abwehrhüne Virgil van Dijk, den an ihm abprallende Gegenspieler eher weniger drollig finden, und natürlich Sylvie Françoise Meis alias Sylvie Ex-van der Vaart. Die Rede ist von Breda in der Provinz Noord-Brabant, das im Gegensatz zum hier schon mehrfach erwähnten Rheda-Wiedenbrücker Ortsteil Rheda auf der zweiten Silbe betont wird. Klingt komisch, ist aber so. Um im Sinne von van Dijk und van der Vaart jetzt auf den Fußball zurückzukommen: Es passiert in Bredá gerade Erstaunliches.