Für Hannes Empl ist Katar ein doppelter Jackpot

Gastgeber Katar will am 21. November im WM-Eröffnungsspiel gegen Ecuador überraschen, danach gegen Holland und Senegel eine gute Figur abgeben. Diesem Ziel wird alles untergeordnet. Deswegen beginnt für die Araber unter dem spanischen Teamchef Sanchez nächste Woche die fünfeinhalbmonatige (!) WM-Vorbereitung in Europa, zunächst in Marbella.