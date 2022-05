Wenn die Hölle zur Partyzone wird

Ob eine Götterhochzeit als Reality-TV-Spektakel, Schlagerstimmung am Olymp oder die Hölle als Partyzone (grandios: Höllenhund Zerberus als streitsüchtiger Sidekick) - Stefanie Altenhofer, Nadine Breitfuß, Martin Brunnemann, Anna Maria Eder, Julia Frisch, Stefan Parzer, Felix Rank und die Autorin Sarah Baum selbst hauen sich in wechselnden Rollen und mit aller Energie in dieses funkelnde Stück. Dafür, dass man trotz vieler Charakterwechsel immer mitkommt, sorgt Regisseurin Anja Baum. Eineinhalb Stunden frischer Wind am Olymp!