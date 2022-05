Rudi Anschober: Maria

Die Falle: In ihrer Mietwohnung kann das Warmwasser nur mit Strom erhitzt werden, auch der Boiler hat Probleme. Nun muss sie für das Vorjahr 1100 Euro an Stromkosten nachzahlen, der Quartalsteilbetrag wurde massiv erhöht. Noch einmal überprüft sie alle Einsparungsmöglichkeiten, Einkauf nur im Sozialmarkt, Margarine statt Butter, wenig Warmwasser. Und dennoch kann Maria wie Tausende Andere ihr Leben nicht mehr finanzieren. Die Inflation hat manche Preise fast verdoppelt, Butter etwa in nur einem Jahr um 25 Prozent, die Energiepreise noch viel stärker. Die Inflation droht Marias Existenz zu zerstören.