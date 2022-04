Nun bereiten auch die steigenden Mieten Sorgen

Mieten am freien Markt sind ohnedies aktuell astronomisch hoch, und auch die Gemeinnützigen hoben die Mieten zuletzt an. Die Indexanpassung beträgt heuer sechs Prozent. Zum Vergleich: Die Löhne stiegen im heurigen Jahr in den meisten Branchen nur um rund drei Prozent – eine zusätzliche finanzielle Belastung, vor allem für viele Menschen, die ohnedies generell nicht viel Geld zur Verfügung haben. Das macht sich auch bei der Mietervereinigung bemerkbar, wie Hager-Wildenrotter erklärt.