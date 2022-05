Strompreis sorgt für Schock bei Jahresabrechnung

Zahlungen in solcher Höhe sind nicht leicht zu verdauen. Auch wenn diese nun in Raten bezahlt werden können. Am schlimmsten trifft es Kunden mit Float-Tarifen. Flexible Preise, die sich nach dem Großhandel richten. Welchen Unterschied das zu Fixpreisen macht, zeigt das Beispiel von Familie N. Sie hat rund 1000 Kilowattstunden weniger Gas verheizt als ihre Nachbarn: „Diese zahlen dank Fixpreis aber rund 1000 Euro weniger als wir.“