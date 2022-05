Strompreis reißt Löcher ins Budget

Das Wasser fließt in Lofer in Strömen - nicht umsonst gilt es als Paradies für Rafter. Über dem Teufelssteg - einem der Wahrzeichen des Ortes - rauscht das Flusswasser der Saalach durch eine Schlucht. Das Ortszentrum erinnert an das Mittelalter mit Kunstwerken an den Fassaden der teils Hunderte Jahre alten Häusern. In einem dieser Gebäuden, dem Rathaus, hat Norbert Meindl sein Büro. Nach einem kräftigen Handschlag erzählt er, was ihn und seine Gemeinde so beschäftigt.