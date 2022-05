Frau verhindert Massaker bei US-Geburtstagsfeier

Inmitten der landesweiten US-Debatte über Waffen nach dem Blutbad an einer Schule in Texas und einer weiteren Schießerei an einem Abschlussball in Philadelphia kam es in West Virginia zu einem weiteren Schusswechsel in dieser Woche. Eine Frau erschoss dabei einen Mann, der mit einem halb automatischen Gewehr das Feuer auf eine Menschenmenge eröffnet hatte.