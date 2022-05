Internationaler Betrug mit Geister-Lkw aufgedeckt

Durch eine Europol-Meldung aus Kroatien im März 2022 seien die Mitarbeiter des Innsbrucker Finanzamtes auf diesen internationalen Betrugsfall aufmerksam geworden: „Die österreichische Unternehmerin hatte von 2016 bis 2021 Rechnungen für die Überlassung eines LKW in Höhe von rund 307.000 Euro an ein kroatisches Unternehmen gestellt. Die Krux an der Geschichte? Ermittlungen ergaben, dass die Existenz des Fahrzeugs frei erfunden war. Die Betroffene erstattete schließlich Selbstanzeige“, heißt es in einer Aussendung des Finanzministeriums.