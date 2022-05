Unterwegs mit der neuen E-Scooter-Polizei in Linz

25.000 Schritte am Tag

Mit Rat und Tat zur Seite stehen ist für S. ein wichtiger Teil ihres Jobs. „Gerade ältere Menschen freuen sich über Unterstützung, zuletzt informierte sich ein 84-jähriges Pärchen über eine Probefahrt. Manchmal muss man die Jungen auch ein wenig ermahnen, angepöbelt werde ich selten. Das liegt vielleicht daran, dass mich viele von meiner Zeit als Heizungsableserin kennen“, so S. bei einem weiteren Blick auf ihr Handy. Dieses erinnerte sie nicht nur an ihren Dienstschluss, sondern auch auf insgesamt 25.000 zurückgelegte Schritte am ersten Tag als Sheriff.