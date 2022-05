Baugründe in Top-Lagen: Der Preis ist heiß!

Günstiger wirds im Mostviertel

Im Mostviertel erstreckt sich die Bandbreite der Grundstückspreise von 20 bis 25 Euro pro Quadratmeter in Schwarzenbach und Puchenstuben im Pielachtal, bis zu 300 Euro in Amstetten. Mit ähnlichen Kosten muss man im Industrieviertel rechnen – von knapp 20 Euro in der Buckligen Welt bis zu 340 Euro in Wiener Neustadt. Im Zentralraum des Landes sind die Baugrundpreise mancherorts in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Am Seegrund in Atzenbrugg wechselt ein Quadratmeter um bis zu 500 Euro den Besitzer, in Tulln auch schon um mehr als 400 Euro. Fast kommod mutet da das Preisgefüge in der Landeshauptstadt an. Es reicht von 75 Euro in Pottenbrunn bis zu mehr als 300 Euro am Eisberg und am Kupferbrunnberg.