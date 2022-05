Karriere-Ende? Jetzt spricht Zlatan Ibrahimovic!

Zlatan Ibrahimovic hat den Großteil der abgelaufenen Meister-Saison des AC Milan mit kaputtem Kreuzband gespielt! Das sagte der schwedische Fußballstar in einem Beitrag bei Instagram am Donnerstag, nachdem er in Lyon eine Knie-Operation hatte durchführen lassen. Deswegen fällt er laut Prognose sieben bis acht Monate aus. Der 40-Jährige will die Karriere fortsetzen, bei Milan läuft sein Vertrag Ende Juni aus.