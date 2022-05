Wien: Frauen verletzt, eingeschüchtert, bedroht

Die 22-Jährige soll bereits am Dienstag gegen Mittag von ihrem 31 Jahre alten Partner angegriffen worden sein. Geschehen sein soll der Übergriff laut Polizei in der Wohnung der Frau in Floridsdorf. Im Streit griff der Verdächtige offenbar zu einem Messer und verletzte die junge Frau am Kopf. Sie erlitt dabei oberflächliche Schnittwunden, die sie ambulant von der Rettung versorgen ließ. Dabei erhob sie vorerst keine Anschuldigungen gegen ihren Partner, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag.