Mütter, Models und „Managerin“

Virgil van Dijk hatte den Luxus, Frauen aus dem Rampenlicht zu treffen. Doch der Liverpool-Star entschied sich für Rike Nooitgedagt. Es war seine Jugendliebe, die er vor den Traualtar führte. Doch geändert hat sich für die beiden nichts. Denn Rike ist anders als viele andere Frauen in dieser Branche. Im Gegensatz zu ihnen hält die Holländerin ihr Privatleben privat. Sie ist niemand, der sich in den sozialen Medien lautstark über ihr Leben äußert. Es gibt keine öffentlichen Fotos, die sie NICHT an der Seite ihres Mannes zeigen.