Gesundheitsbehörden-Chef in Peking gefeuert

Der Chef der Gesundheitsbehörden in Peking ist am Mittwoch gefeuert worden. Yu Luming werden „schwerwiegende Verstöße gegen Disziplin und Gesetz“ vorgeworfen. In Peking haben sich seit Ende April hunderte Menschen mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. Trotz Quarantänezentren konnte der Anstieg bisher nicht gestoppt werden.