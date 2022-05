„Null-Covid“ in Shanghai, trotzdem weiter Lockdown

Unmut in den sozialen Netzwerken

Der Widerspruch zwischen dem verkündeten „Null-Covid“-Status und den fortgesetzten Freiheitsbeschränkungen führte umgehend zu Aufregung in den sozialen Netzwerken. „Wenn die Gesellschaft Null-Covid erreicht hat, warum dürfen die Leute im Distrikt Songjian weiterhin nur alle zwei Tage ins Freie“, fragte ein Nutzer im Onlinedienst Weibo. „Ist das ein Shanghai in einem Paralleluniversum?“ fragte ein anderer sarkastisch. Die Stadtverwaltung hatte am Wochenende eine schrittweise Wiederöffnung der Geschäfte angekündigt, jedoch keine Details genannt.