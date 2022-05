Neutralität: „Heilige Kuh, die man nicht antastet“

Nachdem sich Schweden und Finnland in schnellen Schritten in Richtung NATO bewegen, stellt der Sicherheitssprecher der ÖVP Christian Stocker im Talk mit Katia Wagner klar, dass die Neutralität nicht infrage gestellt werde. Auch der Krieg in der Ukraine würde nicht an dieser Feststellung rütteln. Das sieht sein ehemaliger Parteikollege Michael Ikrath, einst Justizsprecher der Schwarzen, anders: „Aus der Neutralität wird eine heilige Kuh gemacht, die man nicht antasten darf. Und das ist falsch!“