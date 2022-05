Aicher: „Jeder galt als potenzieller Verräter“

Gabriele Aicher wird sich demnächst als Rechtsschutzbeauftragte zurückziehen. Wegen Attacken der WKStA auf ihre Person. Sagt sie. Die WKStA forderte ihren Abzug. Aicher hatte sich bei ihrer Kritik an den Korruptionsermittlern (u.a. wegen Hausdurchsuchungen in der Studienaffäre) von der Kanzlei Ainedter beraten lassen. Die wiederum vertritt aktuell ÖVP-Klientel in der Causa. Dies war auch zentraler Punkt bei den gestrigen Befragungen. Sie habe das damals nicht gewusst, behauptete sie gestern. Sie sei weder ÖVP-nah, noch Teil eines ÖVP-Netzwerkes. Sie sei vielmehr Opfer „medialer Diffamierungen“.