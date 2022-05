Türkise Woche im U-Ausschuss sorgt für Disput

Hausdurchsuchungen und Streit um Suspendierungen

Dazu soll am Mittwoch Strafrechtsprofessorin Susanne Reindl-Krauskopf, Mitglied im Weisungsrat, der „die Substanzlosigkeit der Suspendierung festhielt“ (Hanger), befragt werden. Mit Spannung erwartet wird der Auftritt der Rechtsschutzbeauftragten Gabriele Aicher, die nach öffentlicher Kritik der WKStA-Leiterin ihren Rückzug angekündigt hat. Aicher hatte u.a. Hausdurchsuchungen der WKStA in der Causa um geschönte Studien hinterfragt. Dabei hatte sie sich von der Kanzlei Ainedter beraten lassen, die eine ÖVP-Person in diesem Fall vertritt.