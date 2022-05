Grüner will jetzt Orban von EU-Gipfel ausladen

In einem Brief an den EU-Ratschef Charles Michel fordert der deutsche EU-Parlamentarier Daniel Freund (Grüne) ein Teilnahmeverbot für den ungarischen Regierungschef Viktor Orban am EU-Gipfel in der kommenden Woche. Der EU-Politiker begründet seine Forderung damit, dass zunächst erst die Demokratie in Ungarn wiederhergestellt werden müsse. „Im Europäischen Rat dürfen nur Demokraten sitzen“, so Freund.