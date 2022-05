Schallenberg will nicht der „böse Bube“ sein

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos gegen das Image eines Bremsers bei der EU-Osterweiterung ankämpfen müssen. „Sie sind unweigerlich der böse Bube hier in dieser Runde“, sagte die US-Journalistin Matina Stevis Gridneff am Mittwoch zu Schallenberg, der mit Spitzenvertretern Georgiens, Moldaus und Estlands diskutierte. Schallenberg betonte, „nicht der böse Cop sein zu wollen“, bekräftigte aber zugleich seine Skepsis, etwa was die Ukraine als Beitrittskandidat angehe.