Georgien stellte offiziell Antrag für EU-Beitritt

Auch Moldau will EU-Mitgliedschaft beantragen

Wie Georgien und die Ukraine will auch die Republik Moldau die EU-Mitgliedschaft beantragen. Das bestätigte ein hoher EU-Beamter am Donnerstag. Demnach erwartet die EU die offiziellen Ersuchen aus Georgien und Moldau bis Ende der Woche. Die Bewerbung der Ukraine sei bereits beim Rat der EU eingetroffen und an die EU-Kommission weitergeleitet worden. Diese solle nun eine erste Einschätzung abgeben. Dies dauere in der Regel ein bis eineinhalb Jahre, sagte der EU-Vertreter.