Zu Hause überfallen: Wiener Pensionistin (79) tot

Zum Überfall kam es am Donnerstagvormittag in der Bandgasse im Bezirk Neubau. Die Täter hatten sich Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft und schlugen in der Folge offenbar mehrfach auf die 79-Jährige ein. Die Pensionistin erlitt Verletzungen am Kopf, im Gesicht und an den Handgelenken. Die Täter ergriffen die Flucht.