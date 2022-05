Barcelona-GP: Hamilton droht saftige Geldstrafe

Aufnahmen zeigen, wie Hamilton im Anschluss an den Grand Prix in Barcelona im Parc Ferme neben Perez Auto steht - und dieses scheinbar berührt, was laut FIA einen Regelverstoß darstellt. „"Innerhalb des Parc Ferme dürfen sich nur die zugewiesenen Offiziellen aufhalten. Eingriffe, Überprüfungen, Einstellungen oder Reperaturen sind nur erlaubt, wenn sie von denselben Offiziellen oder gemäß den geltenden Vorschriften genehmigt wurden“, heißte es in Artikel 2.5.1 des Internationalen Sportgesetzes.