Hamilton will nach Crash aufhören, Mercedes nicht

„Lasst uns doch den Motor schonen“, funkte Hamilton in die Box. Die Antwort folgte prompt. „Nein, Lewis - wir können immer noch Punkte machen“, so der Konter seines Renningenieurs. Also mühte sich Hamilton am Ende des Feldes mit neuen, weichen Reifen weiter ab. Aber er machte Platz um Platz gut. Am Ende wurde es Rang 5.