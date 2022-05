Korruptions-U-Ausschuss: Blauer Vorstoß im Vorfeld

Im Ausschuss selbst geht es um politische Einflüsse und ÖVP-Netzwerke in der Justiz. Sektionschefin Barbara Göth-Flemmich hat „keine Wahrnehmung“. Auch nicht zu einem Netzwerk rund um den suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek. Jemand, der sich in eine politische Richtung in der Justiz definiere, hätte auch kein Standing. ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger sieht sich bestätigt, zumal mehrere Auskunftspersonen unter Wahrheitspflicht die Existenz von Netzwerken verneinten.