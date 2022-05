Lkw-Fahrer übersieht Fußgängerin, überfährt sie

Gegen 10:30 Uhr fuhr ein 42-jähriger Lkw-Lenker aus Grieskirchen in die Dinghoferstraße in Richtung Untere Donaulände. An der Kreuzung Dinghoferstraße/Mozartstraße bog er mit seinem Fahrzeug bei Grünlicht nach rechts in die Mozartstraße ab.