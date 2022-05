Türkei - EU: Das ist das Ende

Es steht jetzt ganz klar fest: Die Türkei passt nicht in die EU - wenn schon nicht aus ethnischen Gründen, wenn schon nicht aus religiösen Gründen, so aber wegen ihres Großmachtverhaltens noch aus osmanischer Vergangenheit. Die Türkei würde sich niemals als ein Mitglied „ferner liefen“ in die EU-Staatengemeinschaft einfügen, sondern ein exklusives Zweierverhältnis „hie Türkei - hie Brüssel“ praktizieren.