Kelag muss Wasserstand im Stausee Freibach senken

In den vergangenen Tagen hat die Kelag den Wasserstand im Speicher Freibach in den Karawanken um 7 Meter unter das Vollstauziel abgesenkt. Christian Rupp, Bereichsleiter Erzeugung der Kelag, erläutert: „Bei regelmäßigen Überwachungen haben wir vergangene Woche Veränderungen bei den Sickerwässern in der linken Bergflanke neben dem Damm festgestellt. Vor diesem Hintergrund und unter Wahrnehmung unserer Verantwortung für den sicheren Betrieb des Dammes betreiben wir den Speicher in den nächsten Monaten eingeschränkt, um die Ursache für diese Veränderungen zu erkunden und eventuell notwendige Maßnahmen umsetzen zu können.“