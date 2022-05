GTI-Treffen: 305 Kennzeichen wurden abgenommen

Obwohl es an den beiden vergangenen Wochenenden verhältnismäßig ruhig zugegangen ist, berichtete die Polizei in einer aktuellen Aussendung von insgesamt 305 Kennzeichen-Abnahmen. „Bei 273 Kennzeichen-Abnahmen handelt es sich um dauerhafte Abnahmen, wegen nicht typisierter technischer Umbauten und nicht gegebener Betriebssicherheit. In 32 Fällen wurden die Kennzeichen nach der neuen KFG-Novelle vorläufig aufgrund des Lenkerverhaltens, z.B. „Gummi-Gummi“ oder provozierte Fehlzündungen, abgenommen.“