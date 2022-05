Schwestern nach Pakistan gelockt und getötet

Die Polizei in der Provinz Punjab nahm bereits mehrere Verdächtige fest, darunter einen Bruder und einen Onkel der Frauen. Den Informationen nach waren die in Spanien lebenden Schwestern in ihrer Heimatstadt Gujrat mit ihren Cousins verheiratet, wollten sich aber scheiden lassen, um die Männer ihrer Wahl zu heiraten. Die Familie habe sie nach Pakistan gelockt und ihnen versichert, sie würden geschieden - doch ein Bruder und ein Onkel hätten da bereits den Mordplan geschmiedet, sagte der örtliche Polizeichef Atta-ur-Rehman. Die beiden Frauen sollen am 20. Mai ermordet worden sein, am Sonntag wurde Anzeige erstattet.