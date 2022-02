Pakistan: 20 Tote nach Angriffen auf Militärbasen

Angriff in konfliktreichster Region Pakistans

Vergangene Woche waren bei einem schweren Angriff auf das Militär rund zehn Soldaten ums Leben gekommen. Baluchistan grenzt an Afghanistan und den Iran und gilt als konfliktreichste Region Pakistans. So sind die militant-islamistischen Taliban dort aktiv. Sunnitische Extremisten verüben häufig Anschläge auf schiitische Muslime - auch chinesische Infrastrukturprojekte sind oft Ziel von Angriffen.