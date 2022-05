Marke von 100.000 Vermissten in Mexiko geknackt

„Das organisierte Verbrechen ist zu einem der Hauptverursacher des Verschwindenlassens von Personen in Mexiko geworden, mit einem unterschiedlichen Maß an Beteiligung, Duldung oder Unterlassung seitens öffentlicher Bediensteter“, hieß es im April in einem UN-Bericht. Angesichts der „fast absoluten Straflosigkeit“ in dem lateinamerikanischen Land sei dies ein perfektes Verbrechen. Zu den Opfern zahlen unter anderem Aktivisten, Journalisten und Migranten. Das Verschwindenlassen nimmt in Mexiko alarmierend zu - besonders bei Jugendlichen und Frauen. Am meisten betroffen sind allerdings nach wie vor Männer zwischen 15 und 40 Jahren.