Österreicher (43) an Strand von Alicante ertrunken

Der Österreicher habe laut dem Internetportal antena3 am Strand von Moncayo in Alicante in der Autonomen Gemeinschaft Valencia versucht, seine Frau aus dem Wasser zu retten. Rettungsdienste sollen den Mann noch darauf hingewiesen haben, dass die Gefahr, selbst zu ertrinken, zu groß sei - doch er habe seiner Frau trotz der Warnungen zu Hilfe kommen wollen. Später konnten die Sanitäter nichts mehr tun, um dem 43-Jährigen zu helfen.