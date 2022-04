Michael O. opferte sich für seine schwangere Frau

Das in Wien lebende Ehepaar war im Zuge einer Tour gerade per Taxi auf die Insel Bohol unterwegs, als das Schicksal zuschlug: Just in dem Moment, als der gebürtige Kärntner Michael O. und seine Julia (30) die Clarin-Brücke überquerten, brach die tonnenschwere Konstruktion um 16.18 Uhr Ortszeit in der Mitte zusammen - und riss Dutzende Fahrzeuge in den Fluss Loboc. Wie auch den Wagen des rot-weiß-roten Ehepaares.