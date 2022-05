Personalmangel in Gastro und Tourismus verdoppelt

„Normalerweise gehen in zwei Jahren 40.000 Arbeitskräfte in Österreich in den Tourismus. In den letzten zwei Jahren waren es nur 20.000“, rechnet Kocher vor. Gleichzeitig nimmt die Nachfrage nach Mitarbeitenden nach zwei Jahren mit Corona-Maßnahmen wieder zu. „Betrieben kann nur geraten werden, sich diesen Tatsachen zu stellen und an Konzepten zu arbeiten, wie sie ihre Arbeitgeberattraktivität erhöhen“, sagt AMS-Chef Johannes Kopf. Zudem appelliert er an die Unternehmen, sich aktiv beim AMS zu melden, damit gemeinsam eine Lösung gefunden werden könne. Schließlich werde der Personalmangel die Branche wohl noch länger begleiten.