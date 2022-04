„Meine Mitarbeiter suche ich mir jetzt selbst“

„Doch die einen wollen nicht mehr in dem Job arbeiten, die anderen dürfen nicht“, so Gastronom und Stuwer-Chef Roland Soyka. Was er damit meint? „Es gibt viele ausgebildete Köche und Kellner, aber nicht jeder möchte ein ganzes Leben in dieser Branche arbeiten. Und dann gibt es viele Menschen, die nach Österreich kommen und hier gerne arbeiten würden. Denen wird der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt“, so Soyka. So hätte auch die Aufnahme von Köchen und Kellnern auf die Mangelberufsliste zu lange gedauert.