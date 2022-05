Preiswahnsinn sorgt nur noch für Kopfschütteln

Nächster Halt bei unserer Reise durch Österreich: der Wörthersee, beliebtes Ziel im Sommerurlaub. Für ein Glas Aperol löhnt man in manchen Lokalen in Velden allerdings mittlerweile 11 Euro. „Die Gastronomie und Beherbergungsbetriebe leiden – auch unter der Erhöhung der Lohnkosten und dem Mangel an Fachkräften“, weiß Anna Burton, Ökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut. Dadurch gibt es in diesem Bereich höhere Teuerungsraten.