Hartberg bindet den zweitbesten Scorer im Klub

Aktuell urlaubt Hartbergs Jürgen Heil mit einem Gros der Spieler nach dem geschafften Klassenerhalt im sonnigen Mallorca. Derweil flatterten in der Oststeiermark positive Nachrichten ins Haus: Der Mittelfeldmann, seit 2015 beim Klub, hat keine anderen Pläne. Gerüchte um einen Auslandstransfer oder einen Wechsel in Österreich (Klagenfurt?) waren am Ende nichts weiter als heiße Luft.