Hartbergs Heil bestätigt Gespräche mit New York

Mehr als nur ein Transfergerücht? TV-Sender „Sky“ konfrontierte Hartbergs Mittelfeldterrier Jürgen Heil zuletzt mit einem möglichen Wechsel zu RB New York. Der Steirer gab sich da noch zugeknöpft. Im „Krone“-Gespräch bestätigte der Steirer aber nun lose Gespräche mit dem MLS-Klub. Sagt aber auch: „Es gibt auch andere Anfragen und es kann auch sein, dass ich in Hartberg im Sommer verlängern werde.“ Es wartet wohl ein spannender Transfersommer auf den Oststeirer. Zuvor will der 24-Jährige aber am Sonntag Steirer-Derby gegen Sturm Gas geben. Und er erklärt auch, warum er Videos von Steven Gerrard im Internet studiert...