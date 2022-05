Fünf tolle Ausflugstipps für die ganze Familie

5. Spaß im Familypark Burgenland oder im Jump Dome

Der größte Freizeitpark Österreichs öffnete mit 9. April wieder seine Tore und startet mit einigen Neuerungen und einer spritzigen Großattraktion in die neue Saison. Der Familypark befindet sich inmitten des naturbelassenen Ruster Hügellands in der Nähe des Neusiedlersees und bietet auf einer Fläche von 14 Hektar Spaß und Abenteuer für die ganze Familie. Über 31 Attraktionen und zahlreiche Spiel- und Kletteranlagen sorgen in vier liebevoll gestalteten Themenwelten für einen unvergesslichen Fahrspaß in jeder Altersgruppe. Abkühlung an heißen Sommertagen gibt es bei den zahlreichen Wasserattraktionen. Tipp: Auch im Jump Dome - jeweils in Linz oder Klagenfurt - warten auf über 2000 Quadratmetern tolle Attraktionen auf kleine und große Sportler. Ob Wallrunning oder Ninja-Warrior-Parcours - hier kommt jeder auf seine Kosten!