Auto stürzt im Tiroler Unterland zehn Meter ab

Kurz nach 23 Uhr waren die beiden am Freitag auf der Unterberger Gemeindestraße am Großvolderberg talwärts unterwegs. Auf der nassen und schmutzigen Fahrbahn kam der 19-Jährige mit dem Wagen über den Rand hinaus und blieb mit dem linken Vorderrad in einer Senke hängen. Als der junge Mann versuchte, das Auto wieder hinauszumanövrieren, rutschte es immer weiter von der Straße über einen steilen Hang ab.